حمو بيكا لطلاب الثانوية العامة: «لو الزمن يرجع بيا كنت اتعلمت»

حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على تقديم نصيحة لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة بدء امتحاناتهم اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حمو بيكا ينصح الطلاب

وكتب حمو بيكا: «بكرة تعتبر بداية الامتحانات النهائية للثانوية العامة، وأنا مش جاي أديك موعظة ولا جاي أعمل شيخ عليكم.. بس أنا جاي أقولك إنك قد أي حاجة في الدنيا، وتعرف تعمل أي حاجة طالما عندك إصرار وحلم هتوصل يعني هتوصل».

وأضاف بيكا: «وإن الثانوية العامة مش نهاية الرحلة والمطاف ليكم، وإنما هي بداية الحلم الحقيقي اللي نفسك تحققه.. اتعلموا العلم حلو أوي، العلم بيستر صاحبه، أنا لو رجع بيا الزمن كنت اتعلمت وأكلت الكتب أكل.. ربنا معاكم يا رب وتحققوا كل أحلامكم».

حمو بيكا يشارك في فيلم «أخي فوق الشجرة»

وشارك حمو بيكا مؤخرا في فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال، والذي حقق نجاح كبير، إذ كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، يحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.