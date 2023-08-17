تفاصيل حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي.. للسيدات فقط

يقدم مطرب المهرجانات حمو بيكا، مجموعة من أغانيه في الساحل الشمالي، وذلك غداً الجمعة الموافق 18 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم الحفل للسيدات فقط .

حمو بيكا يستعد لحفل في الساحل الشمالي

ونشر حمو بيكا صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام»،مشيرا إلى أن الحفل سيقام في أحد الشواطئ المخصصة للنساء فقط.

شروط دخول حفل الساحل الشمالي

ومن شروط دخول الحفل، أنه ممنوع الدخول للرجال، والأطفال الذكور فوق 4 سنوات، وتصل سعر تذكرة دخول الشاطئ وحضور الحفل إلى 600 جنيه .

أخر نشاط لـ حمو بيكا

وسبق وشارك الفنان حمو بيكا الأسبوع الماضي، بتقديم أغانيه في 4 حفلات أقيمت على شواطئ الساحل الشمالي، وإلى جانب الحفلات الغنائية، شارك حمو بيكا مؤخرا في فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال، والذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.