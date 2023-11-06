«روحي فيك» الحلقة 2.. عائشة بن أحمد تتزوج عرفيا من محمد الكيلاني (صور)

شهدت أحداث الحلقة الثانية من حكاية «روحي فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملخص حدوتة روحي فيك

بدأت الحكاية بمشهد فلاش باك لـ«مالك - مؤمن نور» بدفن شخص ما في العزبة ثم يرفع لوحة لسيدة من القصر قبل أن يستوقفه شي ما، ثم تمحورت أحداث الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك حول الكابوس التي شهدته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث إنها فوجئت بإحدى السيدات وهي تحاول خنقها، ثم استيقظت من النوم.

ظهرت «سحر- عائشة بن أحمد» في مشهد رومانسي، وهي برفقة زوجها «خالد - محمد الكيلاني» وهو يرسم إحدى اللوحات، ويقنعها بالعودة إلى ممارسة هواية الرسم التي كانت تفضلها أيام دراستها في الجامعة.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك، حديث «رقية - ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، عن زوجته «ياسمين- سمر مرسي» التي تركت المنزل بعد خناقتها معه.

ثم كشفت «سحر- عائشة بن أحمد» لصديقتها «ندي- هلا السعيد»، عن زواجها من «خالد- محمد الكيلاني» عرفيا، وذلك بعد انفصالها عن «ثابت - نور محمود» بعدة أشهر.

تعرضت «سحر- عائشة بن أحمد» أثناء عملها بالديكور والتشطيبات مع أحد العملاء لوعكة صحية بسبب تليفونها مع مالك، والتي شاهدت بعد ما قفلت معه نفس السيدة التي شاهدتها في الكابوس، وبعد ذلك توجهت سحر إلى المنزل وهي مريضة ليتجه لها طليقها «ثابت - نور محمود» حتى يكشف عليها وإعطائها من نفس الدواء الذي حوله سرا خفيا بإعطائه إلى الكثير من المرضى كما حدث مع «ياسمين- سمر مرسي» ولكنها تعاركت معه أمام أهلها وصديقتها.

خناقة عائشة بن أحمد

وانتهت الحلقة على خناقة «سحر- عائشة بن أحمد» مع والدتها «رقية - ألفت إمام»، بسبب أكل بنتها للمانجا وهي مصابة بحساسية منها، وقامت «سحر- عائشة بن أحمد» بطرد والدتها في النهاية بعد حديثهم معاً لتثير الكثير من الترقب مع سرد الأحداث في الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض روحي فيك

وتعرض حكاية روحي فيك من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر بأن حكاية «روحي فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.