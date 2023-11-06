تنظيم مسابقات اللياقة البدنية للمرأة بمركز شباب قلين بكفر الشيخ

شهد مركز شباب مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، مسابقات اللياقة البدنية للفتاة والمرأة، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة، بتقديم حزمة متنوعة من البرامج والفعاليات المصممة من أجل تنمية مهاراتها وقدراتها المختلفة، ومن أهمها برامج رياضية مصممة خصيصًا لتتناسب مع احتياجاتها، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية مهارات المرأة للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المديرية مستمرة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة والفتاة، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتها للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واقتحامها المنافسات الرياضية بكل قوة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع، وتقديم سُبل الدعم لها من خلال البرامج والفعاليات المتنوعة المقدمة بمراكز الشباب والأندية.

مسابقات اللياقة البدنية للمرأة بمراكز شباب كفر الشيخ

وتقام مسابقات اللياقة البدنية للمرأة والفتاة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومتابعة تنفيذ محمود الدوح، مدير الإدارة، وتنفيذ فرق العمل بالإدارة ومراكز الشباب.