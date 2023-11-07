خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ اليوم لأعمال صيانة

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن عدد من المناطق بمدينتي دسوق وبيلا، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، في بيان له، إنّه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن مناطق «ميدان إبراهيم الدسوقى، وبنك مصر، وشارع جابر الريفي، وجزء من شارع سعد زغلول»، بمدينة دسوق، وذلك الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات.

وأضاف القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن مناطق «السيد حجازي، ومحمد سالم، وحي الصنايع»، بمدينة بيلا، من الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم، ولمدة 3 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي الصنايع «خروج لوحة توزيع بيلا القديمة».

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.