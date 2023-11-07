مجدي أبو عميرة يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مسلسل «عتبات البهجة» ليحيى الفخراني

تعاقد قبل أيام، المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، على إخراج مسلسل «عتبات البهجة» من بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، وجومانا مراد، وإنتاج شركة العدل جروب.

تفاصيل مسلسل يحيي الفخراني فى رمضان 2024

وقال مجدي أبو عميرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تحمس لإخراج العمل، بسبب فكرته الجيدة والمختلفة، بالإضافة إلى شركة الإنتاج، الذي حقق معها نجاحات كبيرة سابقا، والفنان يحيي الفخراني، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

التحضير للعمل عقب كتابة السيناريو كاملا

وأضاف أنه ينتظر كتابة السيناريو كاملا، حتى يقوم بعقد جلسات تحضير بينه وبين بطل العمل وشركة الإنتاج والمؤلف، ومن ثم يقومون بتحديد أسماء أبطال العمل، وموعد انطلاق التصوير.

وأشار إلى أن مسلسل عتبات البهجة، مكون من 15 حلقة فقط، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد، فور عرضه بدراما رمضان 2024.