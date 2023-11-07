الجمهور يتفاعل مع صور رانيا منصور من كواليس «عيشها بفرحة»: شاطرة ومجتهدة

تفاعل جمهور الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور، بعد نشرها مجموعة صور من كواليس دورها في حكاية «عيشها بفرحة»، التي حققت نجاحا كبيرا.

إشادات الجمهور برانيا منصور

وانهالت على صور رانيا منصور، تعليقات الجمهور كالتالي: «الدور جميل واللبس كان مناسب للشخصية.. دورك كان حلو بالتوفيق دائما.. الأدوار دي لايقة عليكي.. إنتي بصراحة كنتي جميلة جدا في كل حاجة أداء وستايل ودايما بالتوفيق والنجاح في الأعمال الجاية.. ممثلة شاطرة ومجتهدة ومتبعاكي من أيام مسلسل حي السيدة زينب كنتي عامله دور رائع بالتوفيق إن شاء الله».

حكاية «عيشها بفرحة»

حكاية «عيشها بفرحة»، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، وهي الحكاية الثالثة، ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود.