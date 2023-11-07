أسماء الحاصلين على الدفعة الثانية من القرض الحسن للعاملين بأوقاف الإسكندرية

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن وصول الدفعة الثانية من القرض الحسن للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، وحصل 10 من العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية على القرض على أن ينهوا إجراءات الحصول عليه خلال 10 أيام أو يعتبر المستفيد متنازلًا عن القرض.

قرض حسن في إطار برامج الحماية الاجتماعية

من جانبه، قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للحصول على القرض الحسن من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

مهلة 10 أيام لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

وأشار عبد الرازق، إلى أن القرض الحسن يكون دون أية فوائد أو مصروفات إدارية على المرشحين للحصول على القرض من العاملين بمديرية الأوقاف بالإسكندرية والجهات التابعة لها، مشددًا على أن الموعد الأخير، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض الحسن 10 أيام من تاريخ اليوم 2023/11/6، ومن يتخلف عن استكمال إجراءات الحصول على القرض الحسن يعد متنازلًا عن الترشح.

أسماء المرشحين