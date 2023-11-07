«رياضة الإسكندرية» تنظم ورشة لصناعة «المخلل» بمركز شباب برج العرب

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تحرص على إقامة ورش العمل والتدريب على العديد من الأعمال اليدوية، لتدريب السيدات والفتيات على كيفية إقامة مشروعات صغيرة، تساهم في رفع مستوى المعيشة لأسرهم بأقل التكاليف وأبسط الإمكانات، لتؤدي مديرية الشباب والرياضة دورها المجتمعي، كما يتم تنظيم معارض بمراكز الشباب لمساعدة السيدات والفتيات لبيع منتجاتهم.

ورشة عمل مخللات

وأشارت الشريف، إلى إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للشباب نفذت «ورشة لعمل المخللات» لأعضاء مركز شباب برج العرب، بعدد مستفيدين 20 سيدة من أعضاء نادى الفتاة والمرأة، وأشرف على الورشة متخصصين بمجال صناعة المخللات، لتعليم وتدريب السيدات على كيفية صناعتها بشكل صحي، وبكميات كبيرة ليتمكنوا من إنتاج وفير يستطيعون عرضة للبيع وتحقيق أرباح مالية مناسبة.

ثقافة العمل الحر

وأوضحت صفاء الشريف، أن الورشة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية، كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في حياه أفضل، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.