الطاهري: فريق «القاهرة الإخبارية» يبذل جهدا كبيرا ويواجه تحديات كثيرة

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن فريق عمل «القاهرة الإخبارية» يبذل جهدا كبيرا ويواصلون الليل بالنهار، ويواجهون تحديات كبيرة ومصاعب وحملات تشكيك وهجوم وموجات إحباط، مشيرا: «كسبنا مكسبا كبيرا وهو الكادر المصري».

إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» وافق يوم القمة العربية في الجزائر

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc، أن يوم صدور قناة «القاهرة الإخبارية» وافق يوم القمة العربية في الجزائر، وكانت تغطي العمل في القمة، ثم قمة المناخ في شرم الشيخ ثم توالت الأحداث، لافتًا أن أول تحدٍ كبير تواجهه القناة كانت الأزمة السودانية.

السودان تشكل لمصر أهمية كبيرة

وأشار الطاهري إلى أن السودان تشكل لمصر أهمية كبيرة، وظروف الأحداث هناك متشابكة ومعقدة للغاية، موضحا أن القناة استطاعت أن تكون صوتا مختلفا ورؤية مختلفة، و«أكثر وقت كنا فيه في سعادة عندما زار الفريق عبدالفتاح البرهان مصر وبالتحديد العلمين الجديدة، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرف المسؤول عن القاهرة الإخبارية ووجه لنا الشكر، قائلا إن القناة تتمتع بقدر من المهنية والشفافية والمصداقية».