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8 مسرحيات عالمية «عرض أول» بمهرجان «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي»

كتب:

محمود الرفاعي
11:46 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مهرجان شرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ

ينفرد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، بعرض 8 أعمال مسرحية تُعرض لأول مرة خلال الدورة الثامنة من المهرجان، التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ويتنافس علي جوائز المهرجان.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ 

ويعرض خلال فعاليات المهرجان كعرض عالمي أول هذه الأعمال:

1- عرض Disappearing– بلغاريا

2- عرض طاهرة – الكويت

3- عرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية

4- عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان

5- عرض Phonix - منغوليا

6- عرض Palunko`s Wife - كرواتيا

7- عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان

8- عرض حجر صحي – مصر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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