الظهور الأول للشيخ أحمد عمر هاشم في مسجد الحسين بعد غياب 40 يوما

بعد غياب 40 يوما بسبب الوعكة الصحية التي مر بها، شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بوسط القاهرة، الظهور الأول للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق مولد الحسين، المقرر غدا الثلاثاء.

وبحسب وزارة الأوقاف، فقد حضر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، مجلس الحديث الخامس والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي دخل على أثرها لأحد مستشقيات القاهرة لتلقي العلاج.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وسبق وتعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لعدد من الوعكات الصحية مؤخرا، وخضع لعملية جراحية في أغسطس الماضي، قبل أن يتعرض للوعكة الصحية الأخيرة في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي.

تهئنة وزير الأوقاف للدكتور أحمد عمر هاشم

وعبر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ترحيبه وسعادته بعودة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى دروسه في مسجد الحسين، ووصفه بأستاذه الكريم، متمنيا من الله أن يحفظ الدكتور أحمد عمر هاشم وأن يتم الله عليه نعمة الصحة والعافية وينفع به وبعلمه الغزير.

من هو الدكتور أحمد عمر هشام؟

والدكتور أحمد عمر هاشم، من مواليد 1941 بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وشغل منصب رئيس جامعة الأزهر الشريف، كما أنه يعد برلماني سابق، وخريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961.

وحصل هاشم على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيدا بقسم الحديث بكلية أصول الدين، وحصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميدا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وفي عام 1995 شغل منصب رئيس جامعة الأزهر.