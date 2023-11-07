أول تحرك من أحمد فتوح ضد الزمالك بعد إعلان بيعه | عاجل

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب يدرس تقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته، وذلك بعد إعلان النادي عرضه البيع.

وأكد المصدر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن لاعب الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد النادي لتأخر صرفه مستحقاته لدى النادي في الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان النادي عرضه للبيع.

وأوضح المصدر أن فتوح يرغب في التقدم بالشكوى ضد النادي، من أجل حفظ حقه في هذه المستحقات فقط، ولن يطالب بأي إجراء آخر لدى النادي.

الزمالك يعرض أحمد فتوح للبيع

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح، لاعب الفريق للبيع، بسبب قيامه بالخروج من معسكر الفريق قبل مباراته أمام زد يوم الجمعة الماضي، في لقاء الجولة السادسة من منافسات دوري NILE.

وتغيب أحمد فتوح عن التحقيق الذي كان من المفترض أن يخضع له اليوم الاثنين، داخل النادي، معللًا عبر مصدر مقرب منه في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن سبب غيابه هو انتهاء علاقته بالنادي بعد عرضه للبيع، وبالتالي لا يوجد مبرر للتحقيق معه.