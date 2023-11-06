عاجل| الزمالك يكشف سر مغادرة أحمد فتوح معسكر الفريق قبل مباراة زد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس ما دار مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مكالمة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة في الساعات القليلة الماضية، للرد على ما بدر منه خلال مباراة زد الماضية في مسابقة دوري Nile.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن السبب وراء ما حدث من أحمد فتوح قبل مباراة زد، هو استياؤه من الوعود التي حصل عليها في أكثر من مناسبة دون الوصول إلى اتفاق، أو تنفيذ أي وعد يخص مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال الفترة الماضية.

وكشف عن تواجد بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك رفقة الإدارة القانونية التي تقوم بالتحقيق مع اللاعبين، بعد انتهاء اجتماع المجلس مع اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية.

التحقيق مع أحمد فتوح في الزمالك

ومن المفترض أن يخضع أحمد فتوح داخل نادي الزمالك إلى التحقيق معه داخل النادي فيما بدر منه قبل مباراة زد يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن خرج من المعسكر وقام بالسهر دون إذن.

عرض ثلاثي الزمالك للبيع عقب مباراة زد

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عقب اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأحد، أنه تم الإعلان عن عرض أحمد فتوح والثنائي محمد صبحي، حارس المرمى، ومصطفى الزناري، مدافع الفريق بسبب ما بدر منهم قبل مباراة زد وتركهم المعسكر دون إذن.. للتفاصيل.. اضغط هنا: