جماهير الأهلي تفاجئ أحمد فتوح بعد قرار الزمالك عرضه للبيع.. ماذا فعلوا؟

لا صوت يعلو في الساعات الماضية، فوق القرارات الثورية التي اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، بعرض ثلاثي الفريق الكروي للبيع، وعلى رأسهم أحمد فتوح.

كيف فاجأت جماهير الأهلي أحمد فتوح بعد قرار الزمالك عرضه للبيع؟

لم يكن الحديث عن بيع فتوح هو الأكثر تداولا بين جماهير الزمالك فقط، بل كان لجماهير الأهلي حضورا بارزا، في ظل ارتباط اسم ظهير أيسر القلعة البيضاء بالانتقال إلى المارد الأحمر خلال الأشهر الماضية.

مفاجأة كانت في انتظار لاعب الزمالك، وسط الانتقادات اللاذعة التي يواجهها من جانب جماهير الفارس الأبيض، بعد مخالفته للقواعد وخروجه من معسكر الفريق عشية مواجهة زد في الدوري، والتي تكبد خلالها الفريق الخسارة بهدفين لهدف.

جماهير الأهلي تحتل حساب فتوح على انستجرام لمطالبته بالانتقال إلى القلعة الحمراء

المفاجأة كانت من جانب جماهير الأهلي، التي احتلت حساب اللاعب عبر موقع الصور الشهير «انستجرام»، لتطالبه بالانتقال لصفوف نادي القرن الأفريقي، واعتباره البديل الأنسب للتونسي علي معلول.

«فتوح مننا أهلاوي زينا»، «أخويا فتوح الجبهة الشمال في الأهلي مستنياك»، تعليقات عديدة لجماهير الأهلي تطالب اللاعب بالانضمام لكتيبة اللاعبين الذين ارتدوا قميص القطبين عبر التاريخ.

منذ إعلان الزمالك عرض أحمد فتوح للبيع في يناير، في ظل أزمة عدم موافقته على التجديد من جهة، وخروجه عن النص بمغادرة معسكر الفريق قبل المباراة من جهة أخرى، تواصلت تعليقات الجماهير عبر حسابه، حيث علق أحد المشجعين: «التتش يناديك.. كهربا وإمام عاشور في انتظارك».

ويبحث الأهلي منذ أشهر طويلة عن بديل للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى، وسط مطالبات من جماهير المارد الأحمر بالتعاقد مع فتوح، والذي تألق رفقة الزمالك ومنتخب مصر على مدار المواسم السابقة.