تورط لاعب جديد مع «الثلاثي الموقوف» بالزمالك

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن هناك عقوبات منتظرة على لاعبين جدد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد التحقيق مع الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي، وهناك لاعب متورط أيضا، وسيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة.

عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الزمالك

وأضاف فايق، عبر برنامجه «جمهور التالتة»: «العقوبات التي من المتوقع صدورها قد تصل إلى خصم 25% من قيمة العقود لبعض اللاعبين».

أزمة فتوح وشيكابالا

وعن أزمة فتوح وشيكابالا، قال: «شيكابالا استيقظ وجد اتصالا من أكثر من شخص يبلغه بأن أحمد فتوح قام بإلغاء المتابعة له ولنادي الزمالك من على إنستجرام، فقام هو الآخر بحذف متابعة فتوح من عنده ولم يحدث تواصل بينهما».

قرارات مجلس إدارة الزمالك ضد ثلاثي الفريق

كان مجلس إدارة النادي الأبيض، قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، وعرضهم للبيع، وذلك بعد تركهم معسكر الفريق ليلة مباراة نادي زد، في بطولة الدوري الممتاز.