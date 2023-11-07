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يهود في نيويورك يتظاهرون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
01:45 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

تجمهر عدد من اليهود في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 10581 شهيدًا، بينهم 4412 طفلا، 2761 سيدة، ووصل عدد الفلسطينيين تحت الأنقاض إلى 2411 شخصا، وعدد الإصابات يصل إلى 28137 شخصا.

وعلى جانب آخر قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة واعتداء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وجه الرئيس السيسي للتحالف الوطني، الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية، سرعة إعداد مساعدات إنسانية لتقديمها للشعب الفلسطيني في غزة.

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بقلم نرمين عفيفي