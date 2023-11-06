الكويت تحتل المركز الأول عربيا في مكافحة الإيدز بمؤشر الأمم المتحدة لعام 2022

قال وكيل شؤون الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة الكويتية لمكافحة الإيدز الدكتور المنذر الحساوي، إن الكويت الأولى عربيا في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات مكافحة الإيدز حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز بحصولها على 94 % في المعايير.

90% من المصابين على معرفة بإصابتهم

وأكد «الحساوي» في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الكويت السنوي للإيدز والأمراض التناسلية اليوم الاثنين، أن الكويت تصدرت القائمة لعام 2022 عبر تحقيقها مؤشر 90/90/90 ما يعني أن 90% من المصابين على معرفة بإصابتهم و90% من المشخصين يتلقون العلاج و90% ممن يتلقون العلاج لديهم حمل فيروسي غير مقروء في الدم.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاستكشافات ويضم جلسات علمية متخصصة للأطباء والباحثين وجلسات حوارية تفاعلية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.