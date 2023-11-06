الأمم المتحدة: 940 انتهاكا لحقوق الإنسان بالكونغو الديمقراطية في شهرين

ذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية أنه وثق 940 اعتداء وانتهاكا لحقوق الإنسان في أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.

انتهاكات خلال شهرين

وأوضح المكتب - في تقرير له - أن الانتهاكات خلال شهري يوليو وأغسطس شهدت زيادة مقارنة بشهري مايو ويونيو من العام نفسه حيث وثق المكتب خلالهما 816 اعتداء وانتهاكا لحقوق الإنسان.

توثيق الانتهاكات

وشدد مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية على أن أفراد الجماعات المسلحة ما زالوا مسئولين عن غالبية الاعتداءات والانتهاكات الموثقة في البلاد بإجمالي 575 اعتداء وانتهاكا من أصل 940 (بنسبة 61%) مقارنة بـ 365 اعتداء وانتهاكا لقوى الأمن (بنسبة 39%) خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

ارتفاع أعداد الانتهاكات

ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، فإن هذا الارتفاع في الاعتداءات والانتهاكات يفسره من جهة تسجيل حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع في الكونغو الديمقراطية التي جرى توثيقها كجزء من مبادرة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للعنف الجنسي ومن خلال بعثات تقصي الحقائق المتعددة في مختلف مناطق البلاد بما فيها مناطق يصعب الوصول إليها مثل مقاطعتي مانيما"وتنجانيقا.

وأوضح تقرير شهري يوليو وأغسطس 2023 أن مكتب الأمم المتحدة وثق حالات عنف جنسي مرتبطة بالنزاع ضد 120 ضحية بالغ (119 امرأة ورجلا واحدا) منها 49 ضحية في شهر يوليو و71 ضحية في شهر أغسطس. ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي هذه بصورة أساسية إلى أفراد الجماعات المسلحة.