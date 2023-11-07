الطاهري: عادل حمودة وجمال عنايت «لو وقفوا على أرشيفهم يشوفوا الهرم»

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الكاتب الصحفي عادل حمودة هو الصحفي المصري المعروف الآن من أقصى الشرق لأقصى الغرب.

وأكد أنه حينما تعامل مع حمودة ومع الكاتب الصحفي جمال عنايت، بعد انضمامها لقناة «القاهرة الإخبارية»، شعر بارتياح كبير للغاية، لأن «الإنسان إذا زادت خبرته ومعرفته زادت احترافيته وتواضعه وأصبح أسهل ما يكون بالتعامل».

الطاهري: الأستاذ عادل والأستاذ جمال عنايت لو وقفوا على أرشيفهم يشوفوا الهرم

وتابع الطاهري، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في العمل مع «حمودة وعنايت» كان الحرص كل الحرص على أن يتم التعامل مع هذين الاسمين بما يليق بهما، مؤكدا «أعلم قدر الأستاذ عادل والأستاذ جمال جيدا، والأساتذة دول لو وقفوا على أرشيفهم يشوفوا الهرم».

الطاهري: «أستاذ جمال عنايت بتاع شغل بس»

وأوضح الطاهري «أستاذ جمال عنايت بتاع شغل بس، ولو الشغل فيه صعوبة هو اللي يسهل الموضوع».