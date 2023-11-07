أحمد  الطاهري: «القاهرة الإخبارية» تعمل وفق السياسة الخارجية لمصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قنوات الأخبار تحديدا لا يمكن أن تنفصل بحال من الأحوال عن السياسة الخارجية للدولة التي تنتمي لها القناة، مشيرًا إلى أن bbc لا يمكن أن تكون بعيدة عن السياسة البريطانية، وكذلك الجزيرة لا يمكن ان تكون بعيدة عن السياسة القطرية، ومن أجل هذا وُلدت هذه الإصدارات.

«القاهرة الإخبارية» لا تبتعد نهائيًا عن السياسة الخارجية لمصر

وأشار «الطاهري» خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc، اليوم الاثنين، إلى أن القاهرة الإخبارية لا تبتعد نهائيًا عن السياسة الخارجية لمصر، بالعكس معيار نجاحها بالنسبة لنا أن تُصبح صورة معكوسة لشخصية مصر الدولية.

استغلينا 25% من البند للدعاية و75% ذهبوا في العمل

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن أي إصدار يحكم على نفسه بالنجاح أو الفشل، وقت مقابلة التوقعات المنتظرة منه، لافتًا إلى أن وقت تأسيس القناة، مجلس الإدارة اشترط بندا معينا للدعاية، لكن «استغلينا 25% من البند للدعاية، و75% ذهبوا في العمل، ويبقي الشغل هو اللي بيعمل دعاية للقناة عشان الناس تقول دي قناة حلوة، ولم يكن لدينا تعالي على النقد إطلاقًا، بل كان هناك فرز علمي خلق مجموعة من الشرائح».