جمال عنايت يروي كواليس لقائه بالكاتب الصحفي أحمد الطاهري وعمله في «القاهرة الإخبارية»

قال الكاتب الصحفي جمال عنايت، إنه التقى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري واتفق على العمل في «القاهرة الإخبارية»، مضيفا أن فكرة المشاركة في بناء شيء جديد لها متعة خاصة، «شوفنا بعنينا القناة وهي بتكبر وبتتعامل مع الأحداث بنجاح وفريق عمل شبابي يفرح وقدر في فترة بسيطة إنه يثبت وجوده والفضل لأحمد الطاهري على جهده الكبير».

أحمد الطاهري

وتابع خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية «DMC»، أن «دائما على جروبات العمل بشوف أحمد الطاهري بيشجع وبيحفز كل فريق العمل بشكل دائم»، مشيرا إلى أن المشاهد حينما يرتبط بقناة أو برنامج تتحول إلى مسألة مهمة يجب مراعاتها في أي تعديل في القناة أو سياستها».