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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين بالجرافات وينشر القناصة على الأسطح

كتب:

ماريان سعيد
08:53 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
جرافة إسرائيلية

جرافة إسرائيلية

أفاد وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت مدينة ومخيم جنين، ما أسفر عن مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال داخل المدينة.

ونشرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قناصة على أسطح العديد من المنازل في المدينة كما دفعت بتعزيزات جديدة من القواته، بجانب انتشار وحدات خاصة في العديد من الأحياء.

جرافات الاحتلال تجرف الطرق والبني التحتية في جنين 

وانطلقت الجرافات لتجريف الطرق والبنى التحتية على أطراف مخيم جنين، وسط محاولات السكان لردعهم دون جدوى.

وفي نفس السياق، أعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، وقف النشاط المدرسي بالمدارس وقصر الدوام الدراسي في مدارس مدينة جنين ومخيمها على العمل إلكترونيا، حفاظا على أرواح الأطفال.

 

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بقلم ماريان سعيد

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