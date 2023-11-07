«بتشو»: الحرب على غزة أكدت أهمية وجود قناة «القاهرة الإخبارية»

قالت الإعلامية نهى درويش، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، إنها بدأت العمل في القناة منذ بداية انطلاق القناة قبل عام، وكانت تعمل قبلها في قناة «إكسترا نيوز»، موضحة: «تخصصي في القناة حاليا تقديم نشرات الأخبار».

قناة «القاهرة الإخبارية» قدمت تغطيات مهمة مثل أحداث السودان وإعصار ليبيا

وأضافت الإعلامية نهى درويش، خلال حديثها لبرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «دي إم سى»، أن قناة القاهرة الإخبارية قدمت تغطيات مهمة مثل أحداث السودان وإعصار ليبيا وزلزال المغرب والحرب الأخيرة على غزة.

استطعنا بالقناة عمل قفزات وجذب المشاهد

فيما قال الإعلامي أحمد بشتو، المذيع بالقناة أيضا، إنه يقدم نشرات الأخبار والاقتصاد والتغطيات الخارجية والداخلية في «القاهرة الإخبارية»، متابعا: «نترحم على كل شهداء غزة».

وأضاف «بشتو»، «استطعنا بالقناة عمل قفزات وجذب مشاهد ونضع بصمة ونضع الصوت المصري الإعلامي بين مجموعة القنوات الكثيرة التي تتحدث عن سياساتها».

وتابع أحمد بشتو: «مصر لديها نماذج بشرية حالية ومستقبلية، وهذه التجربة ستليها تجارب أخرى، وتواجدنا في ملفات كبيرة مثل الحرب على غزة يؤكد أهمية أن يكون لدينا قناة مثل القاهرة الإخبارية».