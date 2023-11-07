وظائف شاغرة في شركة مصر للطيران.. المهام والشروط وطريقة التقديم

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف عن طريق عقد عمل، وفقا لعدد من الشروط.

وتوضح «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط التقديم وكيفية التقديم والمستندات المطلوبة، ومواعيد التقديم، وفقا لما أعلنت عنه شركة مصر للطيران.

الوظائف المطلوبة

1- ضابط حركة تحميل.

2- ضابط حركة وكالة.

ولشغل هاتين الوظيفتين يجب توافر عدد من الشروط، هي:

- مؤهل عال مناسب.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة الحاسب الآلي إجادة تامة.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

3- فني استقبال وترحيل طائرات

ولشغل هذه الوظيفة يجب توافر عدد من الشروط، هي:

- مؤهل متوسط صناعي.

- رخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

4- سائق - جرار - مهبط - نقل بري

ولشغل هذه الوظيفة يجب توافر عدد من الشروط، هي:

- الحصول على الإعدادية، أو مؤهل متوسط صناعي.

- رخصة قيادة درجة أولى - ثانية.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

5- فني حركة تحميل

ولشغل هذه الوظيفة يجب توافر عدد من الشروط، هي:

- مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

الشروط العامة للوظائف

- لا يزيد السن عن ثلاثين عاما فى تاريخ نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع، فيما عدا وظيفة سائق جرار - مهبط - نقل بري لا يزيد عن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، على أن يكون العنوان مدون ببطاقة تحقيق الشخصية عند التقدم للوظائف على الموقع والبطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدا جدا، أو الإعفاء منها، أو لم يصبه الدور، أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

كيفية التقديم للوظائف

يتم تقديم الطلبات على شبكة الإنترنت على موق شركة مصر للطيران - شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

موعد التقديم

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه يتم فتح باب التقديم للوظائف إيتداء من اليوم 7 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري، ولمدة خمسة عشر يوما.

المستندات المطلوبة

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- شهاد ميلاد مميكنة حديثة.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- السيرة الذاتية.

- الرخصة المهنية أولى - ثانية سارية المفعول.