«مصر للطيران» تشارك في اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي بالرياض

شارك المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 95 وفعاليات الجمعية العامة رقم 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي بمدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

وقال رئيس مجلس الإدارة إنه خلال الاجتماع مناقشة القرارات الاستراتيجية للجنة التنفيذية التي جرى إصدارها عن الجمعية العامة رقم 56، ومنها قرار بشأن الطيران والاستدامة البيئية، ويتمثل في الهدف العالمي الطموح البعيد الأمد لتحقيق صفر إنبعاثات بحلول عام 2050 على أن يكون الهدف مسئولية مشتركة للجميع.

توحيد إطار استخدام وقود الطيران المستدام

ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن يكون برنامج كورسيا هو الألية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع انبعاثات الطيران الدولي، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب بالإضافة إلي السماح بإجراء الحجز والاحتسابBook & Claim في أي برنامج يُستخدم فيه وقود الطيران المُستدام، وكذلك توحيد إطار استخدام وقود الطيران المستدام/ وقود الطائرات المنخفض الكربون لتحفيز انتاجها واستخدامها من أجل تفادي المشكلات التي قد تنتج عن تعدّد التفويضات والبرامج.

وأوصت اللجنة الدول أن تتبنى سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون بدلًا من فرض الضرائب أوعقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وأن تقوم الحكومات بتسجيل مشاريعها البيئية المخفضة للانبعاثات تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC لتستطيع إصدار شهادات تعويض عن الكربون، وكذلك تطوير البنية التحتية للنقل الجوى حيث أن مساهمتها فى تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ستكون 11%.

ملخض توقعات التقرير السنوي

وعلي هامش الاجتماع جرى عرض ملخص للإحصائيات والتوقعات فى التقرير السنوى للاتحاد، وتبين أن الأداء المتميز لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد يعود لعدة أسباب وهي: السياسات المحددة التى تم العمل بها وقت جائحة كورونا لحصر الوباء وتطوير البنية التحتية وجودة الخدمات على رحلات الطيران وكيفية التعامل مع المسافرين.

ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مستويات عام 2019

ويأتى هذا كله مع التحديات التى تواجه الصناعة من ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة فى ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مستويات عام 2019 بنسبة 12.6% ويأتى ذلك فى الوقت الذى تكبدت فيه صناعة النقل الجوى خسائر إجمالية بلغت نحو 156 مليار دولار عامى 2020 و2021، ما سيترتب عليه سنوات عديدة لتجاوزها.

وجرى مناقشة الأولويات الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة التنفيذية ومن ضمنها التحول الرقمى لتسهيل عملية السفر وإزالة الأعباء تدريجيًا عن شركات الطيران والمطارات والحكومات ، كما تم عرض تقريرين عن المشروع المشترك لشراء الوقود ولجنة السياسات البيئية برئاسة مصر للطيران.