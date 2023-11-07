إحالة 4 من العاملين في مستشفى المنشاة للتحقيق

أحال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج طبيبين وممرضتين بمستشفى المنشاة المركزي للتحقيق، خلال جولة مفاجئة أجراها في الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتفقد «أبوهاشم» أقسام الاستقبال والحضانات والقسم الداخلي للأطفال، وفوجئ بعدم وجود طبيبين واثنين من طاقم التمريض، مكلفين بالسهر بالمستشفى لخدمة ورعاية المرضى وتقديم الخدمات المنوطة بهم، وتغيبهم دون إبلاغ المختصين.

عدم قبول التقصير بحق المواطنين

واستدعى وكيل وزارة الصحة، الدكتور إحمد النسي مدير الإدارة الصحية بالمنشاة والمكلف بتسيير أعمال مستشفى المنشاة المركزي لاتخاذ الإجراءات المتبعة، كما وجه إدارة التمريض بالمديرية بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضية، مشدداً على أنه لن يقبل بأي تقصير في حق المواطن.

وأكد أنه لن يكون هناك تهاونًا مع مقصر أو متخاذل عن خدمة أهالينا من المرضى.