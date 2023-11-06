«صحة سوهاج»: ندعم العيادات الآمنة في مناهضة العنف ضد المرأة

شارك الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، وبحضور دكتورة سارة يونس من الإدارة العامة للأمومة والطفولة، بوزارة الصحة، والدكتورة رجاء حسين، مدير المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتورة حنان روماني، مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بسوهاج، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتزامنا مع الفعاليات العالمية لمناهضة العنف، وخاصة ضد المرأة خلال شهر نوفمبر.

مشاركة فئات المجتمع بالندوة

وذلك بمشاركة لفيف من القيادات الدينية والمجتمعية، وقادة الرأي بالمحافظة، حيث حضر الندوة ماهر عبدالخالق، المدير التنفيذي لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، والدكتور محمود أبوالليل مدير إدارة التحول الرقمي بأوقاف سوهاج، والشيخ رمضان شعيب، مدير الإدارة التعليمية الأزهرية بساقلتة، والقس أبانوب رمسيس، ممثل عن الكنيسة بسوهاج ومديري وأعضاء الجمعيات الأهلية لجمعية «خير وبركة»، وصحبة الخير وعدد من الجمعيات الأخرى.

رفض العنف ضد المرأة

وخلال كلمته أوضح وكيل وزارة الصحة أن العنف غير مقبول أو مبرر بجميع أشكاله المعروفة، وخاصة ضد المرأة فهي الأم والزوجة والابنة. وهي أهم الركائز الأساسية في المجتمع. مثمنا جهود الدولة بكل مؤسساتها المعنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

موضحا لدور وزارة الصحة الكبير والمحوري والهام في هذا الشأن وأوضح أيضاً أن وزارة الصحة تدعم عيادات المرأة الأمنة وتتبناها، مؤكدا الاستمرار قدما في مناهضة العنف ضد المرأة، موجها بعقد المزيد من ندوات التوعية بجميع مراكز وقرى، المحافظة لرفع الوعي المجتمعي والتعريف بمخاطر مثل تلك السلوكيات على الأسرة والمجتمع.