«صحة سوهاج»: جولات متواصلة لمتابعة العمل بالمستشفيات

واصل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، زياراته التفقدية لمستشفيات المحافظة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تفقد المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل بها.

ورافقه إثناء الزيارة الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، وشملت الزيارات التفقدية مستشفيات الأمانة العامة حيث زار الوفد مركز القلب والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

إشادة بمستوى مركز القلب

وتفقد أبو هاشم، أقسام العناية المركزة وقسطرة القلب، والأقسام الداخلية، ومناظير الجهاز الهضمي، وغيرها من الأقسام، مشيدًا بمستوى المركز ونظام العمل به وسياسات مكافحة العدوى، وانتظام الأطقم الطبية وخلال الزيارة، ناقش وكيل الوزارة عدد من المرضى المقيمين بالمركز، وكذلك المترددين بالاستقبال؛ وأشاد جميعهم بالخدمة المقدمة لهم وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات والنظام والمعاملة الحسنة.

انطلاق منظومة «ميكنة الخدمات» بالمركز الطبي العام

كما شملت الزيارة مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وكان في استقبال الوفد الدكتور أكرم عاشور مدير المستشفى، وعدد من أطباء المستشفى، وتم تفقد قسم الاستقبال وغرف الإقامة الداخلية للمرضي والمغسلة والمطبخ وغرفة المحولات والملاعب، وأشاد وكيل وزارة الصحة بمستوى المستشفى مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى.

واستمرت الزيارة لتشمل المركز الطبي العام بالشهيد التابع للإدارة سوهاج الصحية، وذلك في حضور الدكتور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية بسوهاج، حيث تابع وكيل وزارة الصحة بداية انطلاق منظومة ميكنة الخدمات بالمركز في يومها الأول بالأمس.