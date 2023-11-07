«حي الجمرك»: تجهيز ملعب جديد لكرة القدم الشاطئية بشاطئ سيد درويش

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونظرًا لإغلاق ملعب كرة القدم الشاطئية بشاطئ إسحاق حلمي لدخوله في مرحلة التطوير والتجديد، جرى تجهيز وإعداد ملعب كرة قدم شاطئية جديد بشاطئ السيد درويش المجاني بمنطقة بحري بنطاق حي الجمرك.

تجهيز الملعب في 4 أيام

وأشارت «خليفة» إلى أنه نظرًا لأهمية ممارسة كرة القدم الشاطئية لأهالي وشباب الإسكندرية، جرى العمل بشكل فوري لتجهيز ملعب بديل بشاطئ السيد درويش المجاني بمنطقة بحري، وتم الانتهاء من تجهيزات المعلب خلال 4 أيام من العمل المتواصل، وتم التعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وبدأ بالفعل استخدام الملعب فى إقامة المباريات.

تنويع الخدمات

وأوضحت «خليفة» أن حي الجمرك بمختلف إداراته يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنويعها بما يتناسب مع جميع الأعمار في مختلف الأنشطة داخل الحي إلى جانب خدمات الحي التنفيذية.