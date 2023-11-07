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عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ32 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

ماريان سعيد
09:14 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

يستمر القصف الإسرائيلي على قطع غزة لليوم الـ32 على التوالي ما يسفر عنه استُشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، ومئات المفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت وكالة الأنباء الفسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة.

طائرات الاحتلال تقصف المنازل ورياض الأطفال

واستُشهد مواطن فلسطيني، وأصيب العشرات، في قصف على منزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا آخر شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 8 شهداء. واطلقت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت 5 منازل في رفح فجر اليوم ما أسفر عن أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى.

واستهدفت غارات عنيفة منازل ورياض أطفال وبنى تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.

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