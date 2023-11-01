مسلم: شهداء فلسطين من هذه الحرب ضعف الخمس حروب الماضية مع إسرائيل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الذين دخلوا اليوم مصر من معبر رفح هم من الجرحى والعمليات العاجلة والسريعة، وكلهم جرحى الحرب.

مصر ربطت خروج الأجانب بالمساعدات

وأضاف مسلم خلال لقاء عبر قناة «الحرة»، أن الفلسطينيين تكبدوا من الحرب حتى الآن خسائر فادحة، سواء من استشهدوا أو أصيبوا، حيث ربطت مصر من اليوم الأول للأزمة خروج الأجانب مقابل دخول المساعدات وهي عبارة عن أغذية وأدوية، مشددًا أن ما تكبدته فلسطين من شهداء في هذه الحرب يساوي ضعف الخمس حروب الماضية منذ 2008 حتى وقت قريب، وهذا أمر يجب أن يستفز الإنسانية، لكن الفلسطينيين والعرب لا يجدونه من بعض الدول، حيث يجدونه من الشعوب لكنهم لا يجدونه من الحكومات.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: «عندما دخلت شاحنات كبيرة من المساعدات كان فتح المعبر لخروج الأجانب أمرًا طبيعيا».

دخول المساعدات مرتبط بتنسيق أمريكي إسرائيلي

وأكد، أن دخول المساعدات مرتبط بتنسيق أمريكي إسرائيلي، لأن المعبر له جزئين، الأول يخص مصر، وهذا مفتوح طوال 24 ساعة وجزء يخص فلسطين تضربه إسرائيل دائما، ويجب أن يكون هناك توافق.

وواصل: «وصلنا إلى مرحلة نطلب فيها أن تكون هناك هدنة وتهدئة للحرب، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب بكل هؤلاء الشهداء».