«غرفة السياحة»: ممارسة علنية لاختيار شركة الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إنّ غرفة شركات السياحة ستجري ممارسة علنية لاختيار الشركة السعودية التي ستقدم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات، لتحقيق أفضل خدمة للحجاج بأفضل سعر ممكن.

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ الغرفة ستضع العديد من الاشتراطات الفنية الخاصة بمواصفات المخيمات، ومكونات الوجبات الغذائية الثلاث، والعدد الذي سيتواجد بكل خيمة وفقا لكل مستوى من مستويات الحج.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا،، أنّ المناقصة التي ستجري لاختيار الشركة التي ستقدم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة، تهدف إلى حصول الحجاج على أفضل خدمة ممكنة، وتلافي أي سلبيات حدثت خلال موسم الحج الماضي.

وأشار وحيد، إلى أنّ حجاج السياحة يمكثون 4 أو 5 أيام خلال موسم الحج بمخيمات منى وعرفات، ومن المقرر أن تصدر الضوابط المنظمة للحج السياحي الأسبوع المقبل، وسيعقبها فتح باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ الشركات بدأت تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج لهذا العام.