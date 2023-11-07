«تنمية المشروعات»: تحفيز الشباب على إقامة مشروعات صديقة للبيئة

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنّ النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأعمال الخضراء.

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.

وأوضح رحمي أنّ الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020، الذي يهدف إلى إتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأعمال الخضراء.

وأشار رحمي إلى أنّ جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية تشمل تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة، وتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلي.

كما يدعم الجهاز تنفيذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.