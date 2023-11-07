خبير عسكري: تحرك القوات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هدفه دعم إسرائيل

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 7 أساطيل تجوب بحار ومحيطات العالم، ومنهم أسطول موجود في حوض البحر المتوسط بينما قيادته في إيطاليا بمدينة نابولي.

وأضاف قشقوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت القوات العسكرية الأمريكية المتحركة تجاه الشرق الأوسط موجهة ضد قطاع غزة فقط، أنّ القوات التي تحركت في اتجاه شرق المتوسط أمام الحدود الإسرائيلية والمياه اللبنانية قطعة من الأسطول سالف الذكر، إذ تحركت حاملتي طائرات واحدة تلو الأخرى، ومن ثم تحركت سفينة قيادة من نابولي مباشرة لتقود العمل العسكري، موضحا أن حاملة الطائرات يرافقها مجموعة سفن معاونة.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أنّه جرى مؤخرا تحريك إحدى الغواصات من طراز متقدم للغاية، مشيرا إلى أنّ القوى الكبيرة ليست موجهة ضد المدنيين في غزة، وإنّما هي دعم لإسرائيل من الناحية المعنوية والمالية.

وأوضح قشقوش، أنّ الدعم المعنوي يعني أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع ضد حماس، أما الدعم المالي فيتمثل في تعويض إسرائيل عن الذخائر التي أرسلتها إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنّ تحرك القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط يأتي في إطار دعم إسرائيل في حربها ضد حماس، وأن هذا الدعم لا يستهدف المدنيين في قطاع غزة.