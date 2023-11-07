مصرع شخص في حادث تصادم أعلى دائري المنيب

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم أعلى دائري المنيب.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

وانتقل المقدم هشام فتحي رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مهندس يبلغ من العمر 40 عامًا، اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره نهر الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.