«الهلال الأحمر»: مصر أكثر الدول إرسالا للمساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن مصر هي أكثر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى قطاع غزة، بعد ما يشهدونه على يد قوات احتلال إسرائيل، مضيفًا أن كل الساعدات التي تدخل لفلسطين تكون تحت مظلة الهلال الأحمر.

ولفت «الناظر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن المساعدات الإغاثية والغذائية المرسلة إلى قطاع غزة، تكون كلها وفقا لتطلبات واحتياجات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودخولها يكون بالتعاون معها.

حجم المساعدات

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، حجم المساعدات المقدمة من مصر وعدة دول العالم، إلى قطاع غزة في فلسطين، وشدد «الهلال الأحمر» على أن تلك المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم وتخفيف حدة الانتهاك الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العُزل.

المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة

وأوضحت خلال إنفوجراف رسمي صدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حجم المساعدات المقدمة إلى غزة، وهي كالتالي:

- حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم وعددهم 19 دولة بلغت 9000 طن.

- عدد الشاحنات المحملة بالإغاثات والمساعدات الطبية التي تم تسليمها إلى فلسطين بلغت 447 شاحنة.

- عدد الطائرات المرسلة لفلسطين 81 طائرة أغاثية.

- عدد المنظمات المشاركة في إرسال المساعدات الإغاثية 14 منظمة.

- حجم المساعدات الغذائية من كل المساعدات بلغت 50%.

- حجم المساعدات الطبية من كل المساعدات بلغت 25%.

- حجم المساعدات الإغاثية من كل المساعدات بلغت 25%.