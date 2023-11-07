«التعليم»: تسجيل استمارات الصفين الأول والثاني الثانوي مطلع ديسمبر

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستفتح باب التسجيل باستمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بداية شهر ديسمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

تسجيل استمارات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم فتح تسجيل الاستمارة للصفين الأول والثاني الثانوي لتدقيق البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب، وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

وأشار المصدر، إلى أنّه بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب تبدأ المدارس مراجعة وتدقيق بيانات والتأكد من صحتها، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.