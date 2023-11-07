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«التعليم» تعلن رسوم امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

كتب:

أميرة فكري
05:07 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قاعة امتحان

قاعة امتحان

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، وجاءت كالتالي:

الشهادة الإعدادية 

- 158 جنيها رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مقسمة إلى (148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسم امتحانات إضافي).

الثانوية العامة 

- 210 جنيهات رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، مقسمة إلى (200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات) عند التقدم للمرة الأولى أو المرة الثانية، وبالنسبة للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي:

يدفع الطالب في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات 193 جنيها مقسمة إلى (رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيها رسما إضافيا).

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيه، مقسمة كالتالي (رسوم خامات ومستلزمات الامتحان+ 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية+ 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم إضافي).

- 193 جنيها رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي (رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 15 جنيها). رسم إضافي.

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