مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل أحمد فتوح لـ الأهلي | عاجل

فجر الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، وموقفه من الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء عرضه للبيع.

موقف الزمالك من رحيل أحمد فتوح للأهلي.. «شوبير» يكشف التفاصيل

وقال «شوبير» في تصريحاته الإذاعية، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الزمالك موافق على انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي، مفيش مشكلة داخل الزمالك على رحيل اللاعب للقلعة الحمراء».

وأضاف حارس الأهلي الأسبق: «الزمالك ولا فارق معاه أحمد فتوح يروح النادي الأهلي، اللاعب قصته انتهت داخل الزمالك، والجماهير البيضاء مش طايقاه، والزمالك لم يقصر في حقه».

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