ضبط لص تسلل إلى بيت الطالبات المغتربات بالعجوزة وسرق هاتفا ومبلغا ماليا

تمكّنت مباحث العجوزة، من ضبط لص تسلل إلى بيت الطالبات المغتربات بدائرة القسم، وسرق هاتفاً محمولًا ومبلغًا ماليًا، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عاملة نظافة ببيت الطالبات المغتربات، بدائرة قسم العجوزة، بضبط لص بداخل الدار.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تمكنوا من تحديد هوية المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم، إنَه تسلل إلى الدار عن طريق التسلق، ثم دخل المطبخ، وتمكن من سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي، إلا أنَّ عاملة النظافة فوجئت به، فاستغاثت بحارس الدار، وتم ضبطه.