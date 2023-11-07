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اندلاع حريق في «صالة جيم» بالشيخ زايد دون إصابات

كتب:

جيهان عبد العزيز
10:23 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اندلع حريق في صالة جيم بطريق الضبعة بدائرة قسم الشيخ زايد ثانٍ، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل صالة جيم بطريق الضبعة بدائرة القسم.

وانتقل المقدم كريم سمير، رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أنَّ الحريق بصالة جيم، وأنَّ الحريق في بعض الأجهزة الرياضية، ويرجح أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

تمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز