قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.. اعتقالات واقتحامات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، واستمرت في حملة الاعتقالات والاقتحامات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار ما أسمته حكومة الاحتلال عملية «السيوف الحديدية».

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات بني نعيم ودورا والسموع ومدينة الخليل، وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 22 فلسطينيًا بينهم صحفي يدعى عبد المحسن الشلالدة.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الظاهرية جنوب الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شاب فلسطيني، خلال اقتحام جنود الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرئيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 شبان فلسطينيين من بيت لحم بينهم شقيقين، كما اعتقل جنود الاحتلال، 4 فلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال.

من جانبها، قررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، مشيرة إلى أن دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها سيكون إلكترونيا.