باحث استراتيجي: مصر تتحرك سياسيا لوقف التصعيد في غزة

قال محمد فوزي، باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الدولة المصرية أجرت عدة تحركات منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، وبينها التحرك من خلال المحور السياسي والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة.

تحركات سياسية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر «إكسترا نيوز»: «تجسّدت تحركات الدولة المصرية في قمة القاهرة للسلام على سبيل المثال، واللافت بها هو قدرة الدولة المصرية على جمع الأطراف الإقليمية والدولية مختلفة الآراء ومناقشة القضية الفلسطينية وأهم التطورات بها».

وتابع الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «قمة القاهرة للسلام خطوة لبناء التوافق بشأن القضايا العاجلة، سواء القضية الفلسطينية أو إدخال المساعدات لها أو وقف إطلاق النار بها، وكل ذلك سبب للدفع باتجاه تغير رأي بعض الدول الغربية تجاه القضية».