عضو بـ«الشيوخ»: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الرشيدة لحل الأزمة في غزة

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ بداية الأزمة في غزة ومصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الرشيدة، والتي اعتمدت على تحقيق مكاسب، دون أي خسائر، وذلك رغم تعمد الجانب الإسرائيلي القيام باستفزازات كثيرة لمصر، حتى تتحول من طرف محايد، يسعى إلى الإصلاح والسلام، إلى أحد أطراف الأزمة.

«القط»: لم يتحدث العالم عن إبادة الشعب الفلسطيني

وأضاف «القط» خلال حواره في برنامج 8 الصبح المُذاع على قناة dmc، لم يتحدث العالم عن إبادة الشعب الفلسطيني، وقامت مصر بأكثر من 30 اتصال بين زعماء وقادة العالم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعرفة الرؤية المصرية، ونجحت الدولة في إظهار الجانب الفلسطيني، الذي يتعرض شعبه لإبادة جماعية.

«القط»: الهدف الأساسي من مؤتمر القاهرة للسلام هو حل الدولتين

وتابع «القط» أن الهدف الأساسي، من مؤتمر القاهرة للسلام، هو حل الدولتين، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لأن قطع سبل الحياة عليهم، يعني التهجير القسري لهم.