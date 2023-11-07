منافذ حكومية تعرض البيض والألبان والجبن بأقل الأسعار.. تعرف عليها

في ظل إقبال المواطنين على الاستفادة من مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع، حرصت المنافذ الحكومية على عرض كميات كبيرة يوميا من جميع أنواع السلع المخفضة للمواطنين، ومنها الألبان بجميع أنواعها، بالإضافة إلى البيض، نظرا لأنها من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها يوميا من جانب المواطنين.

منافذ حكومية لبيع السلع المخفضة

وحرصت الحكومة المصرية من خلال الجهات المعنية، على زيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع المخفضة ضمن مبادرة الحكومة، بحيث تصبح متاحة في جميع المحافظات والمدن البعيدة والنائية، لتلبية احتياجات المواطنين، وتتضمن كلا من:

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان.

- السيارات المتنقلة التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

أسعار الألبان في منافذ الحكومة

- حليب بخيره بـ29 جنيها بدلاً من 34 جنيها.

- حليب بخيره 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه.

- حليب عبور لاند 500 مليجرام بـ16 جنيها بدلاً من 17 جنيها.

- لتر حليب عبور لاند م بـ34.5 جنيه بدلاً من 35.

- حليب بشاير 500 جرام بـ13جنيها بدلا من 15.

- لتر حليب بشاير بـ25 جنيها.

أسعارالجبن في منافذ

- عبور لاند 1 كيلو بـ56.5 جنيه بدلا من 61.5 جنيه.

- عبور لاند 500 جرام بـ31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها.

- عبور لاند 250 جراما بـ16.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- عبور لاند 125 جراما بـ9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها.

- تتراباك 500 جرام بـ25 جنيها بدلا من 26.75 جنيه.

- دومتي 250 جراما بـ15 جنيها مقابل 16 جنيها.

أسعار البيض في منافذ الحكومة

- طبق البيض الأحمر 130جنيهًا.

- طبق البيض البلدي 139 جنيهًا.

- طبق البيض الأبيض 120 جنيها.