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«العمل» تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية في الوادي الجديد

كتب:

ماهر هنداوي
11:22 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل

نظمت مديرية العمل في الوادي الجديد، ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين، تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، بحضور طلاب من مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين.

واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وكيفية تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وكيفية إعداد خطة الطوارئ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية.

تأتي الندوة في إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف الحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.