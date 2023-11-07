«العمل» تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية في الوادي الجديد

نظمت مديرية العمل في الوادي الجديد، ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين، تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، بحضور طلاب من مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين.

واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وكيفية تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وكيفية إعداد خطة الطوارئ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية.

تأتي الندوة في إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف الحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.