ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة كفر الشيخ يهدف إلى رفع كفاءة العاملين

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل في كفر الشيخ.

وأكد «دسوقي» في بيان، أن الملتقى يهدف إلى إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ، والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسؤوليات جديدة.

وأشارت الدكتورة أماني شاكر، إلى أن الملتقى شارك فيه عددًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسؤولي وحدة الأزمات والكوارث ومسؤولي وحدة الجودة بالجامعة، ومسؤولي السلامة، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسؤولي السلامة وأعضاء لجانها، والعديد من المنشأت الاعتبارية بالمحافظة بما فيها المدارس والمستشفيات الخاصة وشركات قطاع المياه والكهرباء والبترول والعديد من المنشأت الصناعية بالمحافظة.

وأضافت أن الملتقى تضمن عرضًا لمنتجات الشركات المشاركة من مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بطبيعة عمل كل منها وكيفية التغلب على مخاطر بيئة عملهم، كما تضمن إقامة محاضرات عن تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الإخلاء والطوارئ.

وفي ختام اليوم الأول، أعرب المشاركون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لعمال مصر وحرصه على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر.