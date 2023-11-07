«القاهرة الإخبارية»: اعتقال 2200 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرئيلي تطلق النار على الفلسطينيين، ما يمنع وصول الطواقم الطبية إلى الفلسطينيين المصابين.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا خلال الليلة الماضية، بينهم أسرى محررين وصحفين ونواب في المجلس التشريعي، حيث ارتفع عدد المعتقلين إلى 2200 حالة اعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر حتى اليوم، موضحة أنّ هذا العدد لا يشمل العمال من قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم في الضفة الغربية، ولا في الداخل المحتل.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال موسعة في محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، حيث اعتقلت عددا من الشباب الفلسطينيين في عدة محافظات مختلفة.