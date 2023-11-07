«الدولي لحقوق الإنسان»: الاحتلال يرتكب المزيد من الانتهاكات بحق الإنسانية في غزة

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال يرتكب مزيدا من الانتهاكات بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في غزة.

وأضاف «أبو سعيد» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»: «المفوض السامي يدعم وقف العمل العسكري في غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، واتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة».

وأكد رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جدد تأكيده على وقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

وتابع: «على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به الدولة الأعضاء، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة».

وفي سياق متصل، قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن الفيتو الأمريكي يحمي إسرائيل ويضعها فوق القانون الدولي، مضيفا أنه لا يجوز بقاء الولايات المتحدة متفردة في قيادة العالم.

وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن الدولي غير الدائمين يحاولون العمل على استصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا: «نحاول أن نعمل مع المنظمات الدولية المعنية بالصحة وحقوق الإنسان لتخفيف معاناة الشعب ‏الفلسطيني».